كتلة دولة القانون :التعيينات الجديدة..جذرت التحصص بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية

2020/09/14 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت كتلة دولة القانون ان التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمدراء العامين، جذرت التحاصص، بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية ، وهذا ما حذرنا منه منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية والتي لم تستطع مغادرة المحصاصة، مما دفعنا الى التحفظ على التشكيلة الحكومية.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : كتلة دولة القانون تعلن عن دهشتها واستغرابها من هذه التعيينات الإدارية التي توسعت في التحاصص الى ابعد من تشكيلة الحكومة ، داعية الى الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بهذه الحكومة الانتقالية في استعادة هيبة الدولة والاسراع في تهيئة مستلزمات الانتخابات المبكرة كما كررت المرجعية الدينية العليا الرشيدة الدعوة الى ذلك في لقائها بمبعوثة الامين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة بلاسخارت مؤخرا .واكدت ان الشارع العراقي ينتظر من الحكومة مواقف اكثر جدية في احداث الإصلاح والتغيير الحقيقي ، الذي يرتقي الى مسوى طموحاته المشروعة./انتهى3

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