الحكومة الالمانية تؤكد موقفها الداعم والمساند لجُهُود الحُكُومة العراقيّة في مُواجَهة التحدّيات

2020/09/14 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت الحكومة الالمانية موقفها الداعم والمساند لجُهُود الحُكُومة العراقيّة في مُواجَهة التحدّيات.واشار بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , الى ان وزيرها فؤاد حسين يزور برلين استقبل مارتن ييغر وزير الدولة في وزارة التنمية والتعاون الدوليّ الألمانيّة ".واستعرض وزير الخارجية جُهُود الحُكُومة في مُواجَهة التحدّيات، وحرصها على تعزيز الثقة بينها وبين الشعب، إضافة إلى توجُّه الحُكُومة إلى تبنّي خطط تنمويّة شاملة لكلّ القطاعات الاقتصاديّة، ومنها: الصناعيّة، والزراعيّة، والخدميّة.من جانبه، أكّد مارتن ييغر ,موقف حكومته الداعم والمساند لجُهُود الحُكُومة العراقيّة في مُواجَهة التحدّيات، وفي مُقدّمتها جائحة كورونا، وإعمار المناطق المُحرّرة، والنُهُوض بالواقع الاقتصاديّ والخدميّ بالعراق في ظلّ بيئة إقليميّة صعبة.كما استعرض الجانب الألمانيّ خططه باتجاه تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والتنمويّة مع العراق، مُؤكّدا أنّ العراق يُمثل أولويّة ستراتيجيّة بالنسبة لألمانيا، وأنه يتوافر على مُقوِّمات النجاح الاقتصاديّ كافة، بضمنها الموارد الطبيعيّة والبشريّة"./انتهى2

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