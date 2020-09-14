دولة القانون : التعيينات الادارية توسعت في التحاصص

2020/09/14 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اكدت كتلة دولة القانون، اليوم الاثنين، ان التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمدراء العامين قد جذرت التحاصص.

وذكرت الكتلة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمدراء العامين، قد جذرت التحاصص، بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية ، وهذا ما حذرنا منه منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية والتي لم تستطع مغادرة المحصاصة، مما دفعنا الى التحفظ على التشكيلة الحكومية".

واعربت عن استغرابها من هذه التعيينات الإدارية التي توسعت في التحاصص الى ابعد من تشكيلة الحكومة ، داعية الى الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بهذه الحكومة الانتقالية في استعادة هيبة الدولة والاسراع في تهيئة مستلزمات الانتخابات المبكرة كما كررت المرجعية الدينية العليا الرشيدة الدعوة الى ذلك في لقائها بمبعوثة الامين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة بلاسخارت مؤخرا.

واشارت الى ان الشارع العراقي ينتظر من الحكومة مواقف اكثر جدية في احداث الإصلاح والتغيير الحقيقي ، الذي يرتقي الى مستوى طموحاته المشروعة.

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