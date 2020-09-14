2020/09/14 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باحثون، الإثنين، إن رعاة الرنة في أرخبيل تابع لروسيا في القطب الشمالي عثروا على جيفة دب كهفي من العصر الجليدي محفوظة بطريقة صحيحة.

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