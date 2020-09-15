شرطة البصرة تحرر فتاتين مخطوفتين وتعتقل الخاطفين

2020/09/15 | 00:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة محافظة البصرة ، اليوم الاثنين ، عن تحرير فتاتين مخطوفتين واعتقال الخاطفين .وقال بيان صادر عن الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” معلومات وردت عن تعرض فتاتين لخطف من ثلاثة متهمين ، وبعملية نوعية تمكنت الشرطة من القاء القبض عليهم وتحرير الفتاتين “.واشار الى ” احالتهم […]

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