لجنة برلمانية تكشف عن الاف الدرجات الوظيفية واختصاص معين يستحوذ على حصة الاسد

2020/09/15 | 00:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، عن وجود 8 آلاف درجة وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لوزارة النفط.

وقال نائب رئيس اللجنة ريبوار طه في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (14 ايلول 2020)، إن "لجنة النفط والطاقة النيابية استضافت اليوم وزير النفط إحسان عبد الجبار لمناقشة الرؤى والتوجهات المتعلقة بالسياسة الحالية لوزارة النفط العراقية وكيفية التعامل مع قطاع النفط والغاز في المستقبل".

واضاف، ان "اللجنة ناقشت مع الوزير قانون شركة النفط الوطنية وإرساله إلى مجلس النواب لغرض تعديله".

واوضح، أنه "سيتم الإعلان عن ثمانية آلاف درجة وظيفة لكل العراق في موازنة 2021، بواقع 3000 درجة وظيفية لخريجي هندسة النفط والجيولوجيا والبتروكيماويات و5000 درجة وظيفية للاختصاصات الأخرى".

من جانب آخر أعلن وزير النفط أن "الوزارة ستباشر بتوزيع النفط الأبيض بداية الشهر المقبل في كركوك على المواطنين".

ا.ح

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