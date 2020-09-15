2020/09/15 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالباني يبلغ السفير الامريكي ضرورة عودة البيشمركة الى كركوك بغداد -السليمانية- عبدالحسين غزال -الزمان قرر مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة انهاء تكليف الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية وتكليف حسين حسب عبد الحسين بمهام المنصب وأجرى كذلك تغييرات في مناصب رفيعة بالدولة، حيث عين مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي، وسهى داود الياس […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد:قريباً إطاحة رؤوس كبيرة فاسدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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