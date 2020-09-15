بغداد‭:‬قريباً‭ ‬إطاحة‭ ‬رؤوس‭ ‬كبيرة‭ ‬فاسدة

2020/09/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالباني‭ ‬يبلغ‭ ‬السفير‭ ‬الامريكي‭ ‬ضرورة‭ ‬عودة‭ ‬البيشمركة‭ ‬الى‭ ‬كركوك‭ ‬ بغداد‭ -‬السليمانية‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قرر‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬انهاء‭ ‬تكليف‭ ‬الوكيل‭ ‬الاداري‭ ‬والمالي‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وتكليف‭ ‬حسين‭ ‬حسب‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬بمهام‭ ‬المنصب‭ ‬وأجرى‭ ‬كذلك‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬بالدولة،‭ ‬حيث‭ ‬عين‭ ‬مصطفى‭ ‬غالب‭ ‬مخيف‭ ‬الكتاب‭ ‬محافظاً‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي،‭ ‬وسهى‭ ‬داود‭ ‬الياس‭ […]

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