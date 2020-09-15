التعيينات.. مسار جديد أم قديم؟

2020/09/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بداية أي تغيير اداري تبدأ بتعيينات جديدة وازاحة الطبقة المتكلسة لطول بقائها في المناصب الراكدة.لكن القصة لا تنتهي عند مجيء وجه جديد في بعض المؤسسات في ظل نظام اداري متهالك، لا تجمعه برامج عمل نظامية موحّدة وتغلب الاجتهادات الفردية على سماته العامة وتتحكم في تسيير شؤونه.والنظام الاداري الجديد يبدأ من […]

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