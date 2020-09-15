عشرة قتلى موالين لإيران في غارة جنوب ألبوكمال وباسيل:حزب الله سيخرج من سوريا

2020/09/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ اوحت‭ ‬تغريدة‭ ‬جبران‭ ‬باسيل‭ ‬امس‭ ‬حول‭ ‬نية‭ ‬حليفه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬داعيا‭ ‬للترحيب‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الى‭ ‬معلومات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مؤكدة‭ ‬جرى‭ ‬تسريبها‭ ‬اما‭ ‬لجس‭ ‬النبض‭ ‬او‭ ‬لتهدئة‭ ‬الاجواء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ .‬وشكك‭ ‬معارضون‭ ‬سوريون‭ ‬بقرار‭ ‬انسحاب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يستبعدوا‭ ‬تخفيض‭ ‬عدد‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬تماس‭ ‬سابقة‭ […]

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