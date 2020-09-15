سائرون : نعلن البراءة من تعيينات المناصب العليا ونقول للسيد الصدر :لا احد يمثلنا فيها

2020/09/15 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت كتلة سائرون النيابية البراءة من تعيينات المناصب العليا التي اعلنها رئيس الوزرء مصطفى الكاظمي اليوم.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه انه : في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وحالة الترقب التي تعيشها الجماهير للاداء الحكومي وانتظارها لتصحيح المسارات السابقة التي اسست لمبدأ التحاصص السياسي والطائفي والقومي فوجئنا اليوم بصدور قائمة تعيينات والتي غلب عليها الاطار الحزبي والسياسي وهذا يعني العودة الى نفس الدائرة السابقة مما يمثل نكوصا في المشروع الاصلاحي.واضافت : نعلن رفضنا لهذا الاجراء غير النافع والذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية وكنا ننتظر من الحكومة تركيز جهودها على نقاط اساسية واهمها خلق اجواء مناسبة تمثل ارضية صالحة للانتخابات المبكرة والعادلة والنزيهة واعادة هيبة الدولة وتحقيق متطلبات السيادة الكاملة .واوضتح انه : من منطلق الحرص الوطني فان تحالف سائرون يعلن براءته من هذه القائمة وانها لاتمثل توجه التحالف في عملية تصحيح المسارات الخاطئة في العملية السياسية والسعي الى بناء دولة المواطنة التي تحقق العدالة الاجتماعية لجميع العراقيين./انتهى3

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