الحشد الشعبي يضبط 130 صاروخا بينها 60 كاتيوشا جنوب غرب كركوك

2020/09/15 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ضبطت قوات اللواء 56 بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، 130 صاروخا بينها 60 صاروخ كاتيوشا من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي جنوب غرب كركوك.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان ، إن قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية قرب قرية الضفاف جنوب غرب كركوك تمكنت خلالها من ضبط كدس عتاد من مخلفات “داعش” الإرهابي ".وأضاف، أن الكدس يضم 70 صاروخ 57 ملم و60 صاروخ كاتيوشا و50 راس “اس بي جي ناين”، مبينا أنه تم اتلافها من قبل الجهد الهندسي"./انتهى2

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