الشرطة الاتحادية تنفي وجود تطوع على ملاك القيادة

2020/09/15 | 00:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

نفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وجود تطوع على ملاكها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، انها تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تطوع على ملاك قيادة قوات الشرطة الاتحادية.

ودعت قيادة الشرطة الاتحادية، جميع من روج لهذا الخبر الى توخي الدقة في تناول المعلومات ومعرفة الحقيقة من خلال المواقع الرسمية لها.

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