محادثات السلام الأفغانية.. كابول تضغط لفرض وقف إطلاق النار

2020/09/15 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت الحكومة الأفغانية، الإثنين، ضغوطها للتوصل إلى هدنة مع طالبان، وجددت الدعوات إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في المحادثات التي تجري في قطر.

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