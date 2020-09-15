وزير داخلية البحرين يقول إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالح بلاده

2020/09/15 | 00:27 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية البحرين - صورة من أرشيف رويترز.القاهرة (رويترز) - قال وزير الداخلية البحريني يوم الاثنين إن إقامة علاقات مع إسرائيل يحمي مصالح البحرين ويعزز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسط التهديد المستمر من إيران.وقال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في بيان “هذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية ...إنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم”.تغطية صحفية نيرة عبد الله -إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار

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