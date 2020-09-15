الداخلية تعد بفتح باب التطوع في حال توفر الدرجات الوظيفية

2020/09/15 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وعدت وزارة الداخلية، بفتح باب التطوع في حال توفر الدرجات الوظيفية لها.





وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "انتشر خبر حول فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية بصفة شرطي على ملاك الشرطة الاتحادية، نود ان ننوه ان لا صحة لهكذا خبر ونهيب بالمواطنين الحذر من الصفحات المشبوهة وعدم تقديم اي بيانات او ملء استمارات غير رسمية".

وأضاف انه "وفي حال وجود درجات وظيفية و فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية سيتم نشر خبر قبل موعد الاعلان بعدة ايام و عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية وموقع مديرية ادارة التطوع الالكتروني الرسمي فقط و حصرا https://moi.gov.iq/ و https://moi-jobs.iq/index.php ".

كما خصصت الداخلية رقم هاتف لمديرية ادارة التطوع {07733336711}.

وتعتذر وكالة {الفرات نيوز} عن نشر خبرها السابق بشأن إعلان فتح باب التطوع بصفة شرطي على ملاك وزارة الداخلية.

عمار المسعودي

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