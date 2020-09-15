الديوانية يتعاقد مع لاعب نجل مدرب منتخب حالي

2020/09/15 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعاقدت إدارة نادي الديوانية، مع لاعب هو نجل مدرب أحد المنتخبات العراقية حالياً.ووقع اللاعب زين العابدين قحطان جثير {مدرب منتخب الشباب} عقداً رسمياً مع نادي الديوانية لموسمين.وزين العابدين جثير { 19 عاماً} ويلعب في المركز المهاجم ومثل كل من أندية نادي الطلبة، ونادي الحسين، ومنتخب شباب العراق.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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