التميمي : لا اصلاح حقيقي مع نهج التحاصص السياسي والطائفي

2020/09/15 | 00:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

انتقدت النائب ماجدة التميمي اصرار بعض الكتل السياسية على اتباع نهج التحاصص في تخصيص الدرجات الخاصة والذي يتناقض مع برنامج الاصلاح .

وقالت التميمي في بيان صحفي، لمكتبها الاعلامي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” على رئيس مجلس الوزراء الخروج من بودقة التحاصص و”السياسة الإرضائية” في تعيينات الدرجات الخاصة ،مشيره الى ضرورة الاعتماد على معياري الكفاءة والنزاهة في اختيار المرشح من العناصر المستقلة ،التي تم تهميشها منذ سقوط النظام السابق ولغاية الوقت الحاضر ”

واضافت التميمي ” إن التغييرات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء في بعض المناصب والهيئات المستقلة كانت بعيده كل البعد عن المعايير التي تكفل الارتقاء بالاداء الحكومي والذي اشار اليه في برنامجه الحكومي ، في الوقت الذي كان يأمل فيه الجميع ان تكون بعيدة عن اطر المحاصصة الحزبية والطائفية”

و اكدت التميمي “على الاسراع في حسم الاف ملفات الفساد ومحاسبة كبار الفاسدين الذين تسببوا في هدر المال العام “.

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