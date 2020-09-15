سوريا.. مقتل جندي باشتباكات عنيفة في ريف إدلب وسهل الغاب

2020/09/15 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، إن جنديا من قوات النظام السوري قتل وأصيب آخر بعملية قنص نفذتها الفصائل المعارضة على محور قرية الرويحة بريف إدلب.

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