2020/09/15 | 01:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص سماع دوي انفجارين في محيط المنطقة الخضراء وسط ⁧ بغداد المركز الخبري الوطني.

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