خشان ينتقد تحركات البرلمان إزاء قانون المحكمة الاتحادية واستبدال النواب ويعدها غير دستورية

2020/09/15 | 01:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

انتقد النائب المستقل باسم خشان تحركات مجلس النواب إزاء تعديل قانون المحكمة الاتحادية واستبدال النائبات نتيجة الاستقالة او الوفاة، مبينا ان بعض القوانين مازالت مثار جدل داخل البرلمان وخاصة مايتعلق بالانتخابات.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “البرلمان جاهل بالقوانين التي شرعها خاصة ان استقالة او وفاة احدى النائبة يجب ان يأتي مكانها نائب رجل من الحاصلين على اعلى الأصوات في الانتخابات”.

وأضاف ان “هناك خروق لبعض فقرات الدستور بسبب الجهل الموجود داخل البرلمان، وخاصة مايتعلق بالمحكمة الاتحادية، حيث ان كل الإجراءات والتعديلات التي تجري على قانون المحكمة الاتحادية غير دستورية”.

وبين ان “قانون الانتخابات مازال مثار جدل بين الكتل والأحزاب السياسية، حيث تسعى بعض الأطراف للإبقاء على الدوائر المنفردة التي تكرس سيطرة الأحزاب، والبعض الاخر يؤكد على أهمية جعل الدوائر متعددة”.



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