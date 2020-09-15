سان جيرمان يحدد شروطه مقابل رحيل مبابي

2020/09/15 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

حدد نادي باريس سان جيرمان شروطه من أجل الموافقة على رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن مبابي طلب بالفعل الرحيل عن باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، ورفضه محاولات تجديد عقده.

وينتهي عقد مبابي مع أمراء العاصمة الفرنسية بنهاية عام 2022.

وأشار موقع “Ace football” الفرنسي بأن باريس سان جيرمان لن يوافق على رحيل مبابي إلا في حال حصل على عرض يصل إلى 300 مليون يورو.

ويأتي ريال مدريد على رأس قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع مبابي في الفترة المقبلة، إلا أن بيريز لا يرغب في دفع مبلغ مالي ضخم للتعاقد معه.

ويخطط فلورينتيو بيريز للانتظار حتى الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك للضغط على باريس سان جيرمان من أجل تخفيض المطالب المادية.

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