سماع دوي انفجارات وصافرات إنذار داخل المنطقة الخضراء ببغداد

2020/09/15 | 01:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دوّت أصوات انفجارات وصافرات إنذار في محيط السفارة الأميركية وسط العاصمة العراقية بغداد.



وذكر مصدر أمني لمراسل "ناس"، ليلة الاثنين على الثلاثاء، (15 أيلول 2020)، أن "دوي اكثر من انفجار سُمِعَ في محيط السفارة التي تقع داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين".

وأضاف المصدر، أن "صافرات الإنذار أطلقت، فيما لم يعرف بعد ما اذا تسبب سقوط الصواريخ بأي خسائر.

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