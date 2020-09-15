سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء

2020/09/15 | 01:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بسقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، في قصف صاروخي جديد استهدف وفق المعلومات الأولية، السفارة الأمريكية داخل المنطقة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صواريخ كاتيوشا سقطت قبل قليل في محيط القاعدة العسكرية الامريكية في السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء".

وأضاف، أن "منظومة مقاومة الصواريخ الأمريكية، وهي منظومة نوع (سي- رام)، نصبتها القوات الأمريكية لحماية السفارة قبل أشهر من الآن، تصدت لصاروخين اثنين من مجموعة صواريخ اطلقت على السفارة".

وتابع: "لا توجد معلومات عن الخسائر حتى الآن"، فيما أشار الى "استمرار دوي صافرات الانذار في السفارة الأمريكية".

وخلال الفترة الأخيرة، استهدفت المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية، ومطار بغداد، عدة هجومات صاروخية، فيما انفجرت عبوات ناسفة على ارتال لوجستية تابعة للتحالف الدولي في بغداد، ومجافظات أخرى آخرها الديوانية.

وتتبنى جهات شكلت مؤخراً، من بينها (سرايا ثورة العشرين، وسرايا المنتقم) هذه الهجومات، لكن المعلومات عن الجهتين وباقي الجهات التي تتبنى هذه الهجومات غالباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تزال غامضة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، خفض عديد قوات بلاده في العراق إلى ألفي جندي، من أصل 5300 قبل نهاية أيلول الجاري.

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