2020/09/15 | 01:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | صاروخان يستهدفان السفارة الأميركية انطلقا من منطقة الحرية وسقطا بنيران منظومة الدفاع الجزي

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