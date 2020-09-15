2020/09/15 | 01:56 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الثلاثاء 27 محرم 1442 هـ - 15 سبتمبر 2020 KSA 01:44 - GMT 22:44 تارخ النشر: الثلاثاء 27 محرم 1442 هـ - 15 سبتمبر 2020 KSA 01:23 - GMT 22:23

المصدر: دبي - العربية.نت

أفادت مصادر "العربية"، ليل الاثنين بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد أسقطت عدة صواريخ استهدفت محيطها في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية.

والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بميليشيا الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.وإثر الهجمات الصاروخية، انسحبت القوات الأميركية من 8 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق عشرات الهجمات التي استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفاعات سفارة أميركا في بغداد تتصدى لهجوم صاروخي) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفاعات سفارة أميركا في بغداد تتصدى لهجوم صاروخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).