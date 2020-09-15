لمسات حاسمة وبعض الحظ.. انطلاقة قوية لتشيلسي في الدوري الإنكليزي

2020/09/15 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ تشيلسي مسيرته في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بلمسات حاسمة وبقدر من الحظ خلال فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، على مستضيفه برايتون أند هوف ألبيون، الاثنين.

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