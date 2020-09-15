واشنطن تخفف تحذيراتها من مخاطر السفر إلى الصين 

2020/09/15 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خففت الولايات المتحدة الإثنين تحذيراتها بشأن مخاطر السفر إلى الصين، مقرة بأن العملاق الآسيوي حقّق تقدما على صعيد مكافحة وباء كوفيد-19 ، على الرغم من الانتقادات المتكررة التي توجهها واشنطن لبكين وتحميلها إياها مسؤولية تفشي الوباء عالميا.

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