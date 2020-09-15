2020/09/15 | 03:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

بدأ نادي يوفنتوس التخطيط من أجل بيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الظروف المالية.

وأشارت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن استمرار ديبالا مع يوفنتوس أصبح محل شك في الوقت الراهن مع التفكير في بيعه.

وتوقفت مفاوضات تجديد العقد بين يوفنتوس وديبالا خلال الفترة الأخيرة بسبب المبالغة المادية التي يطلبها الأرجنتيني للاستمرار مع الفريق.

وفي حال عدم الوصول لاتفاق بين يوفنتوس وديبالا، فإن البيانكونيري سيفكر في بيع لاعبه والاستفادة المادية من رحيله في الوقت الراهن.

ويرغب يوفنتوس في الاستفادة المادية منه بدلًا من الضغط عليه في الانتقالات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يخطط لبيع ديبالا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يخطط لبيع ديبالا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).