2020/09/15 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرفض البعض الالتزام بارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة التي يوصى بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقد لا يكونون مجبرين على ذلك، لكن في إندونيسيا لا يمر هذا الرفض مرور الكرام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في إندونيسيا.. عقوبة غريبة تنتظر رافضي ارتداء الكمامات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في إندونيسيا.. عقوبة غريبة تنتظر رافضي ارتداء الكمامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).