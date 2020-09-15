تغييرات في المناصب العليا

2020/09/15 | 03:33 - المصدر: الصباح

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بغداد - واع والصباح: عمر عبد اللطيف

قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعيين عدد من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات، فضلا عن امين بغداد في سياق توجهات برنامجه الوزاري الذي تعهده به والذي يعد استجابة لطموح الحراك الشعبي والمواطنين بصورة عامة ممن يطالبون بالتغيير وإصلاح مؤسسات الدولة، وقد شملت التغييرات الجديدة التي أجراها الكاظمي، أمس الاثنين، تعيين شخصيات في 9 مواقع مهمة لها مساس مباشر بالحياة العامة في البلاد، فهي تبدأ بأمانة بغداد والبنك المركزي وتنتهي بهيئة النزاهة.وبعد ساعات من صدور قائمة التعيينات للمناصب المهمة، أبدى أعضاء بمجلس النواب ترحيبهم بها، مع التأكيد على نقاط قانونية مرتبطة بهذه التغييرات، إذ رأى النائب عن تحالف “عراقيون” علي البديري، أن جميع التغييرات التي أجراها الكاظمي في المناصب المتعلقة بالهيئات المستقلة تندرج ضمن ما تعهد به أمام أبناء الشعب وممثليهم في مجلس النواب بأنه “سيتحمل المسؤولية الكاملة للذهاب بالبلد الى بر الأمان”.

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