رئيس الوزراء يكرم «الحشد» لدوره بدفن جثامين المتوفين بـ «كورونا»

2020/09/15 | 03:33 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

كرم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، عدداً من منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي الذين بادروا بالتطوع لتجهيز ودفن المتوفين بجائحة «كورونا» في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف بالتعاون مع طبابة

الحشد الشعبي .

وذكر الكاظمي في كتاب الشكر والتقدير، بحسب بيان للحشد: “ لموقفكم الإنساني النبيل المتمثل بتحملكم خطورة التعامل مع جثامين المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ، نقدم اليكم شكرنا وتقديرنا لجهودكم المبذولة في اداء الواجبات المكلفين بها ، وتفانيكم بتقديم خدماتكم، آملين منكم بذل المزيد من العطاء خدمة لبلدنا

وشعبنا”.

الجدير بالذكر أن عدداً من منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي وبالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي تطوعوا لتولي عملية تجهيز ودفن جثامين المتوفين بالفيروس المستجد وبناء قبورهم بشكل نموذجي ومجاني على نفقة اللواء

الثاني.

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