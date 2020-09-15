الحمى وتوقيت ظهور الأعراض.. كيف تميز بين كورونا والإنفلونزا؟

2020/09/15 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتشابه أعراض الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، مع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وهي جميعها أمراض فيروسية يتزايد انتشارها في فصلي الخريف والشتاء، من خلال الرذاذ التنفسي من شخص لآخر عندما يسعل الشخص المريض أو يعطس أو يتحدث

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