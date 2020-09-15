خسارة غير مستحقة للشرطة أمام الأهلي السعودي

2020/09/15 | 04:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيناريو مؤلم، ونهاية حزينة، شهدها لقاء الشرطة والاهلي السعودي امس في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم، فبعد بداية متميزة للقيثارة تمكن خلالها من بسط سيطرته على مجرى المباراة واضاع اكثر من فرصة محققة للتسجيل، حدث منعرج مهم تمثل بنيل علاء مهاوي البطاقة الصفراء الثانية ليلعب فريقه شوطا وبضعة دقائق منقوص العدد، تواصلت افضلية الاخضر في الشوط الثاني برغم الاقصاء لكن الحظ والعارضة وقفا حائلا امام هجمات كتيبة شهد، وبينما كان اللقاء يتجه للنهاية ومع انخفاض المخزون البدني للشرطة تمكن الاهلي من خطف هدف الفوز والنقاط الثلاث.

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