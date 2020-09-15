امرأة وطفلان.. غرق 3 مهاجرين وإنقاذ 53 آخرين قبالة سواحل كريت

2020/09/15 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خفر السواحل اليوناني انتشال جثث 3 مهاجرين، هم امرأة وطفلان، لقوا حتفهم مساء أمس الإثنين، بعد غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية لجزيرة كريت، في حين تم إنقاذ 53 آخرين كانوا برفقتهم.

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