ميسي ورونالدو في المقدمة ومحمد صلاح يقترب.. فوربس تنشر قائمة النجوم الأعلى أجرا

2020/09/15 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمكانه على رأس قائمة "فوربس" للاعبي كرة القدم الأعلى أجراً بعد أن جنى نحو 126 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي، فيما جاء "غريمه" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني.

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