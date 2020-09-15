أغرب شروط ما قبل الزواج

2020/09/15 | 06:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عادة ما يتم الاتفاق بين أي شخصين مقدمين على ​الزواج​ على عدة أمور أساسية أهمها المهر والمسكن وما يحب ويكره كل واحد منهما خصوصاً أنهما سيعيشان تحت سقف واحد بالإضافة إلى العديد من الأمور مثل إنجاب وتربية الأطفال، لكن درجت خصوصاً في الغرب حيث يتم الزواج مدنياً أن يعقد العروسان اتفاقاً ما قبل […]

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