سلام الشمري يطالب رئيس الوزراء بسحب قائمة التعيينات الجديدة

2020/09/15 | 06:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / طالب عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون سلام الشمري رئيس الوزراء بسحب قائمة التعيينات الجديدة التي اعلنها امس.وقال في بيان صحفي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان القائمة التي صدرت تعبير حقيقي عن المحاصصة المقيتة وتناقض مواقف رئيس الوزراء بالوقوف ضد المحاصصة الطائفية النتنة.واضاف الشمري ان موقفنا واضح وحاسم ولن نقبل بهذا الطرح مهما قدم لنا من مناصب .مبينا ان الاصلاح مبدأ ثابت نسير عليه وندعم بقوة من يعمل به.وشدد على ضرورة ابعاد العراق عن هذا النظام المقيت والعمل على اسس من المهنية والكفاءة دون النظر لاي شخصية على اسس المحاصصة./انتهى3

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