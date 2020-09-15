لفيفة التوراة.. كوشنير قدم لملك البحرين

2020/09/15 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صورة نشرها الممثل الخاص للبيت الأبيض آفي بيركوفيتش، على موقع تويتر، مستشار الرئيس الأميركي غاريد كوشنر، وهو يهدي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، نسخة ملفوفة من التوراة.

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