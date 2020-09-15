ملا طلال يكشف معلومات عن اغتيال الهاشمي ويلوح بالاطاحة باسماء

2020/09/15 | 06:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، احمد ملا طلال، الاثنين، عن التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص في قضية اغتيال الهاشمي....

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