"رد أقوى بألف مرة"... ترامب يتوعد إيران "إذا قامت بمهاجمة الولايات المتحدة"

2020/09/15 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران، بهجوم أقوى بـ "ألف مرة"، إذا قامت بمهاجمة الولايات المتحدة.

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