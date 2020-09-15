5 نصائح لحل مشكلة الغرف الضيقة

2020/09/15 | 07:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يشغل غرفَ المنزل الضيّقة، غالبًا، الأطفال والمراهقون، وبالطبع لا تفي هذه الغرف بحاجياتهم ونشاطاتهم من استراحة ولعب ودرس.ولكن في عالم الديكور، هناك مجموعة من الحلول للغرف الضيقة، وفق (سيدتي): 1.طلاء الجدران يبدأ العمل في ديكور الغرفة الضيقة باختيار لون طلاء الجدران المناسب، مع الإشارة إلى أنّ الطلاء فاتح اللون يعمل على جعل […]

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