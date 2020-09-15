نائب عراقي يتحدث عن (واوي) مدفون بين سطور بيان الوزير

2020/09/15 | 07:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب النائب العراقي كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، عن ارتيابه من قيام وزير النفط احسان عبد الجبار بتكليف نفسه بمنصب مدير شركة النفط الوطنية....

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