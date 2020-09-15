البيت الأبيض يستضيف حفل توقيع اتفاقي الإمارات والبحرين مع إسرائيل

2020/09/15 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم توقيع اتفاقي تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.ومن المنتظر أن يحضر الحفل، الذي يقام في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرا خارجية الإمارات والبحرين.وتمثل هذه الخطوة إيذانا بحقبة جديدة في الشرق الأوسط، فيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل.ومن المتوقع أن ترسم تعاونًا […]

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