شركة LG تكشف عن هاتف ذكي بشاشتين

2020/09/15 | 07:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت شركة إل جي الكورية الجنوبية النقاب عن هاتف ذكي بشاشة كبيرة دوارة تحتها شاشة ثانية أصغر حجما.ويمكن للشاشة الصغيرة للهاتف “وينغ” أن تعمل بشكل مستقل عن الشاشة الأخرى أثناء مشاهدة فيلم، على سبيل المثال.ويمكن أن تكمّلها لتصبح وحدة تحكّم بالألعاب والوسائط.ويعتمد تشغيل بعض هذه الوظائف على متصفحات يتمّ تحميلها […]

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