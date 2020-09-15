اياد علاوي : الانتخابات في العراق فاشلة بسبب فشل العملية السياسية – فيديو

2020/09/15 | 07:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ظهر رئيس الحكومة السابق اياد علاوي في تصريح اعلامي وصرح بأن الانتخابات في العراق فاشلة بسبب فشل العملية السياسية.اياد علاوي يُقر بأن الانتخابات في #العراق فاشلة بسبب فشل العملية السياسية.pic.twitter.com/ZgkKVBRSYv — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) September 15, 2020

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