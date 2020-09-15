أنظمة تسليح جديدة.. طائرات حربية أميركية باستخدام أدوات تصميم ثلاثية الأبعاد

2020/09/15 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة سلاح الجو الأميركي، باربرا باريت، الاثنين، أنّ الطائرات والأقمار الصناعية والأسلحة الأخرى التي تم تصميمها باستخدام الهندسة الرقمية، سيتم تصنيفها كجزء من سلسلة "eSeries" الجديدة، وتحمل الرمز "e".

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