مدرب الشرطة: فرصة التأهل لدور الـ16 ما زالت مواتية

2020/09/15 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد المدير الفني لفريق الشرطة عبد الغني شهد، أن فرصة الفريق في بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا ما زالت مواتية، مبدياً رضاه عمّا قدمه لاعبوه أمام أهلي جدة السعودي بالرغم من الخسارة .

وقال شهد في تصريحات صحفية تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الفريق قدم مباراة تكتيكية على مستوى عالٍ، بالرغم من جودة المنافس"، مبيناً أن"طرد علاء مهاوي وضع الفريق في مواجهات خططية وبدنية جديدة".

وتابع شهد أن" الفرصة لا تزال مواتية للتأهل إلى الدور المقبل من المنافسة الآسيوية" مشيراً إلى أن" الفريق سيكون له كلمة أخرى في مباراة الخميس المقبل أمام استقلال طهران".

وواصل شهد أن"جدول المباريات لا يشكل عبئاً كبيراً على اللاعبين لأسباب كثيرة، أهمها صغر سن اللاعبين، فضلاً عن مهارة الجهازين الطبي واللياقي في موضوع الاستشفاء " لافتاً إلى أن"الاطمئنان الفني ارتفع كثيراً لدى الجهاز الفني ،لاسيما أن اللاعبين خاضوا أول مباراة رسمية بعد 6 أشهر من الغياب بسبب جائحة كورونا".

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