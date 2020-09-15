تقرير: كيف يمكن كبح جماح نظام القمع الصيني المتطور؟

2020/09/15 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تقرير صادر عن مؤسسة "بروكينغز" الأميركية، فإن سياسات الحزب الشيوعي الصيني ساهمت في رفع وتيرة القمع آخر 4 سنوات، من خلال توفير 1400 شركة محلية تستغل التكنولوجيا في ملاحقة هذه الأقلية.

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