العمل تدفع رواتب عشرات الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن موازنة 2020

2020/09/15 | 08:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، تضمين رواتب 57 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في موازنة 2020.



وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (15 أيلول 2020)، إنه "تم تضمين رواتب ذوي الإعاقة (الشمول الجديد) في موازنة 2020".

وأوضح الركابي أن "عدد الشمول الجديد ضمن هذه الفئة بلغ 57 الف أسرة"، لافتاً إلى أن "المبالغ ستصرف لهم بأثر رجعي ابتداءً من شهر كانون الثاني للعام الحالي".

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