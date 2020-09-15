نائب عن الفتح يشدد على ضرورة تخصيص مبالغ في الموازنة للمفسوخة عقودهم بالحشد

2020/09/15 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شدد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر على ضرورة انصاف مقاتلي ومنتسبي الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم، إضافة للشرائح الأخرى من محاضرين وأصحاب الأجور اليومية في مختلف القطاعات.

وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “الموازنة يجب ان تتضمن تخصيصات لشرائح المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي مقاتلين ومنتسبين وشرائح أخرى من بينها المحاضرين وأصحاب العقود والأجور اليومية في مختلف القطاعات”.

وأضاف ان “صوت المطالبة بانصاف الشرائح المذكورة سيكون حاضرا في جلسات البرلمان من اجل انصاف تلك الشرائح اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع وباقي الأجهزة الأمنية”.

وبين ان “البرلمان مطالب باتخاذ موقف واضح لالزام الحكومة بإيجاد أبواب في الموازنة للمفسوخة عقودهم واعادتهم الى الخدمة، وانصاف باقي الشرائح المطالبة بالتعيين”.



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